Kyndryl
Kyndryl Ingegnere del Software Stipendi a Spain

Il pacchetto di retribuzione Ingegnere del Software in Spain mediano presso Kyndryl ammonta a €37.2K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Kyndryl. Ultimo aggiornamento: 10/1/2025

Pacchetto Mediano
company icon
Kyndryl
Site Reliability Engineer
Barcelona, CT, Spain
Totale annuo
€37.2K
Livello
L1
Base
€37.2K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Anni in azienda
2 Anni
Anni esp
3 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso Kyndryl?

€142K

Ultimi invii di stipendi
Posizioni Incluse

Ingegnere Software Full-Stack

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere del Software in Kyndryl in Spain raggiunge una retribuzione totale annua di €57,045. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Kyndryl per il ruolo Ingegnere del Software in Spain è €37,212.

