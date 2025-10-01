La retribuzione Ingegnere del Software in Greater Bengaluru presso Kyndryl varia da ₹855K per year a ₹2.64M. Il pacchetto di retribuzione in Greater Bengaluru mediano year ammonta a ₹1.14M. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Kyndryl. Ultimo aggiornamento: 10/1/2025
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
Band 6
₹1.12M
₹1.12M
₹0
₹1.6K
Band 7
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Band 8
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Band 9
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Azienda
Nome Livello
Anni di Esperienza
Compenso Totale
|Nessuno stipendio trovato
