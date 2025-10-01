Directory Aziendale
KX
KX Ingegnere del Software Stipendi a United States

Il pacchetto di retribuzione Ingegnere del Software in United States mediano presso KX ammonta a $103K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di KX. Ultimo aggiornamento: 10/1/2025

Pacchetto Mediano
company icon
KX
Software Engineer
New York, NY
Totale annuo
$103K
Livello
L3
Base
$100K
Stock (/yr)
$2.5K
Bonus
$0
Anni in azienda
0 Anni
Anni esp
1 Anno
Quali sono i livelli di carriera presso KX?

$160K

Stipendi di Stage

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere del Software in KX in United States raggiunge una retribuzione totale annua di $252,500. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in KX per il ruolo Ingegnere del Software in United States è $100,000.

