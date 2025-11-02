Directory Aziendale
Il pacchetto di retribuzione Analista Finanziario in United States mediano presso Kroll ammonta a $126K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Kroll. Ultimo aggiornamento: 11/2/2025

Pacchetto Mediano
company icon
Kroll
Analyst
hidden
Totale annuo
$126K
Livello
L2
Base
$125K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$1.2K
Anni in azienda
0-1 Anni
Anni esp
2-4 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso Kroll?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
AggiungiAggiungi CompAggiungi Compenso

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Analista Finanziario in Kroll in United States raggiunge una retribuzione totale annua di $205,000. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Kroll per il ruolo Analista Finanziario in United States è $111,200.

