Kofax Ingegnere del Software Stipendi a Waterloo Region

Il pacchetto di retribuzione Ingegnere del Software in Waterloo Region mediano presso Kofax ammonta a CA$97.2K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Kofax. Ultimo aggiornamento: 10/1/2025

Pacchetto Mediano
company icon
Kofax
Software Engineer
Waterloo, ON, Canada
Totale annuo
CA$97.2K
Livello
Senior
Base
CA$92.1K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$5.1K
Anni in azienda
3 Anni
Anni esp
7 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso Kofax?

CA$226K

Posizioni Incluse

Ingegnere Software Backend

