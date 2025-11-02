Directory Aziendale
Koddi
  • Stipendi
  • Ingegnere del Software

  • Tutti gli stipendi Ingegnere del Software

Koddi Ingegnere del Software Stipendi

Il pacchetto di retribuzione Ingegnere del Software in United States mediano presso Koddi ammonta a $78K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Koddi. Ultimo aggiornamento: 11/2/2025

Pacchetto Mediano
company icon
Koddi
Software Engineer
Fort Worth, TX
Totale annuo
$78K
Livello
L1
Base
$75K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$3K
Anni in azienda
0 Anni
Anni esp
0 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso Koddi?
Ultimi invii di stipendi
Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Nessuno stipendio trovato
Stipendi di Stage

Contribuisci

Posizioni Incluse

Ingegnere Software Backend

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere del Software in Koddi in United States raggiunge una retribuzione totale annua di $106,800. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Koddi per il ruolo Ingegnere del Software in United States è $75,000.

