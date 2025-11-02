Directory Aziendale
Il pacchetto di retribuzione Ingegnere del Software in United Kingdom mediano presso Kobalt Music ammonta a £61K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Kobalt Music. Ultimo aggiornamento: 11/2/2025

Pacchetto Mediano
company icon
Kobalt Music
Software Engineer
London, EN, United Kingdom
Totale annuo
£61K
Livello
-
Base
£61K
Stock (/yr)
£0
Bonus
£0
Anni in azienda
1 Anno
Anni esp
4 Anni
Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere del Software in Kobalt Music in United Kingdom raggiunge una retribuzione totale annua di £68,791. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Kobalt Music per il ruolo Ingegnere del Software in United Kingdom è £60,956.

