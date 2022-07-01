Directory Aziendale
KNZ
KNZ Stipendi

Lo stipendio di KNZ varia da $34,825 in retribuzione totale all'anno per un Ingegnere del Software nella fascia bassa fino a $190,950 per un Consulente di Management nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di KNZ. Ultimo aggiornamento: 11/25/2025

Consulente di Management
$191K
Ingegnere del Software
$34.8K
FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in KNZ è Consulente di Management at the Common Range Average level con una retribuzione totale annua di $190,950. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in KNZ è $112,888.

