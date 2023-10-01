Directory Aziendale
Knowunity
Knowunity Stipendi

Lo stipendio di Knowunity varia da $49,000 in retribuzione totale all'anno per un Designer di Prodotto nella fascia bassa fino a $75,998 per un Ingegnere del Software nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Knowunity. Ultimo aggiornamento: 11/23/2025

Ingegnere del Software
Median $76K
Designer di Prodotto
$49K
FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in Knowunity è Ingegnere del Software con una retribuzione totale annua di $75,998. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Knowunity è $62,499.

Altre Risorse

