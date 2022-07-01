Directory Aziendale
Known
Lavori Qui? Rivendica la Tua Azienda

Known Stipendi

Lo stipendio di Known varia da $35,175 in retribuzione totale all'anno per un Ingegnere del Software nella fascia bassa fino a $161,190 per un Manager di Data Science nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Known. Ultimo aggiornamento: 10/22/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Manager di Data Science
$161K
Data Scientist
$153K
Ingegnere del Software
$35.2K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Manca la tua qualifica?

Cerca tutti i stipendi sulla nostra pagina retribuzioni oppure aggiungi il tuo stipendio per aiutare a sbloccare la pagina.


FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in Known è Manager di Data Science at the Common Range Average level con una retribuzione totale annua di $161,190. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Known è $153,000.

Lavori in Evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per Known

Aziende Correlate

  • Dstillery
  • Perpetua
  • Intercom
  • LEK
  • Riverbed Technology
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre Risorse