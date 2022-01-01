Knock Stipendi

Directory Aziendale
Lo stipendio di Knock varia da $65,325 in retribuzione totale all'anno per un Servizio Clienti nella fascia bassa fino a $153,000 per un Ingegnere del Software nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Knock. Ultimo aggiornamento: 10/22/2025

+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
Ingegnere del Software
Median $153K
Servizio Clienti
$65.3K
Manager di Prodotto
$152K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

Manca la tua qualifica?

Cerca tutti i stipendi sulla nostra pagina retribuzioni oppure aggiungi il tuo stipendio per aiutare a sbloccare la pagina.


FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in Knock è Ingegnere del Software con una retribuzione totale annua di $153,000. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Knock è $151,900.

