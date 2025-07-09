Directory Aziendale
Knight Frank
Knight Frank Stipendi

Lo stipendio di Knight Frank varia da $33,322 in retribuzione totale all'anno per un Analista di Dati nella fascia bassa fino a $125,648 per un Ingegnere del Software nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Knight Frank. Ultimo aggiornamento: 10/22/2025

Analista di Dati
$33.3K
Data Scientist
$53.2K
Ingegnere del Software
$126K

Manager di Ingegneria del Software
$111K
Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in Knight Frank è Ingegnere del Software at the Common Range Average level con una retribuzione totale annua di $125,648. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Knight Frank è $81,879.

