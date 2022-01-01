KLDiscovery Stipendi

Directory delle Aziende
L'intervallo di stipendi di KLDiscovery va da $8,964 in compensazione totale all'anno per un Tecnologo dell'Informazione (IT) in India all'estremità inferiore a $114,425 per un Project Manager in United States all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di KLDiscovery. Ultimo aggiornamento: 8/23/2025

$160K

Ingegnere del Software
Median $70K

Ingegnere Software Full-Stack

Analista di Business
$59.7K
Tecnologo dell'Informazione (IT)
$9K

Consulente di Gestione
$101K
Project Manager
$114K
FAQ

The highest paying role reported at KLDiscovery is Project Manager at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $114,425. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at KLDiscovery is $70,000.

