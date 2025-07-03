Directory Aziendale
Kiya.ai
Kiya.ai Stipendi

Lo stipendio di Kiya.ai varia da $5,844 in retribuzione totale all'anno per un Ingegnere del Software nella fascia bassa fino a $9,888 per un Venture Capitalist nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Kiya.ai. Ultimo aggiornamento: 11/22/2025

Ingegnere del Software
Median $5.8K
Venture Capitalist
$9.9K
FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in Kiya.ai è Venture Capitalist at the Common Range Average level con una retribuzione totale annua di $9,888. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Kiya.ai è $7,866.

Altre Risorse

