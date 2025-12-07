Directory Aziendale
Keela
Keela Recruiter Stipendi

La retribuzione totale Recruiter media in Canada presso Keela varia da CA$95.9K a CA$134K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Keela. Ultimo aggiornamento: 12/7/2025

Retribuzione Totale Media

$75.6K - $91.6K
Canada
Range Comune
Range Possibile
$69.7K$75.6K$91.6K$97.4K
Range Comune
Range Possibile

Quali sono i livelli di carriera presso Keela?

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Recruiter in Keela in Canada raggiunge una retribuzione totale annua di CA$134,087. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Keela per il ruolo Recruiter in Canada è CA$95,942.

Altre Risorse

