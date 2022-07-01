Directory Aziendale
Keap
Keap Stipendi

Lo stipendio di Keap varia da $86,000 in retribuzione totale all'anno per un Ingegnere del Software nella fascia bassa fino a $185,925 per un Manager di Ingegneria del Software nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Keap. Ultimo aggiornamento: 9/15/2025

$160K

Ingegnere del Software
Median $86K
Designer di Prodotto
$118K
Manager di Prodotto
$177K

Manager di Ingegneria del Software
$186K
Cerca tutti i stipendi sulla nostra pagina retribuzioni oppure aggiungi il tuo stipendio per aiutare a sbloccare la pagina.


FAQ

Najbolje plačana pozicija pri Keap je Manager di Ingegneria del Software at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $185,925. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Keap je $147,355.

