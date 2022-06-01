Directory Aziendale
Katapult
Katapult Stipendi

Lo stipendio di Katapult varia da $44,428 in retribuzione totale all'anno per un Ingegnere del Software nella fascia bassa fino a $214,200 per un Manager di Data Science nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Katapult. Ultimo aggiornamento: 9/15/2025

$160K

Manager di Data Science
$214K
Data Scientist
$197K
Designer di Prodotto
$99.5K

Ingegnere del Software
$44.4K
FAQ

The highest paying role reported at Katapult is Manager di Data Science at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $214,200. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Katapult is $148,255.

