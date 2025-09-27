Directory Aziendale
Kaseya
Lavori Qui? Rivendica la Tua Azienda
    Levels FYI Logo
  • Stipendi
  • Ingegnere del Software

  • Tutti gli stipendi Ingegnere del Software

Kaseya Ingegnere del Software Stipendi

La retribuzione Ingegnere del Software in Poland presso Kaseya varia da PLN 255K per year per Software Engineer 2 a PLN 291K per year per Senior Software Engineer. Il pacchetto di retribuzione in Poland mediano year ammonta a PLN 265K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Kaseya. Ultimo aggiornamento: 9/27/2025

Media Retribuzione Per Livello
Aggiungi CompensoConfronta Livelli
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
Software Engineer 1
(Livello Base)
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Software Engineer 2
PLN 255K
PLN 255K
PLN 0
PLN 0
Senior Software Engineer
PLN 291K
PLN 290K
PLN 0
PLN 1.5K
Staff Software Engineer 1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Visualizza 2 Altri Livelli
Aggiungi CompensoConfronta Livelli

PLN 603K

Ottieni Quello Che Meriti, Non Farti Sfruttare

Abbiamo negoziato migliaia di offerte e raggiungiamo regolarmente aumenti di PLN 113K+ (a volte PLN 1.13M+). Fai negoziare il tuo stipendio o fai revisionare il tuo CV dai veri esperti - reclutatori che lo fanno quotidianamente.

Ultimi invii di stipendi
AggiungiAggiungi CompAggiungi Compenso

Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Nessuno stipendio trovato
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Esporta DatiVisualizza Posizioni Aperte
Stipendi di Stage

Contribuisci
Quali sono i livelli di carriera presso Kaseya?

Ricevi Stipendi Verificati nella tua Casella di Posta

Iscriviti agli Ingegnere del Software stipendi verificati.Riceverai i dettagli della retribuzione per email. Scopri di Più

Questo sito è protetto da reCAPTCHA e si applicano la Informativa sulla Privacy e i Termini di Servizio di Google.

Posizioni Incluse

Invia Nuova Posizione

Ingegnere Software Full-Stack

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere del Software in Kaseya in Poland raggiunge una retribuzione totale annua di PLN 327,642. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Kaseya per il ruolo Ingegnere del Software in Poland è PLN 274,918.

Lavori in Evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per Kaseya

Aziende Correlate

  • QGenda
  • ArborMetrix
  • Accruent
  • Rightpoint
  • Verys
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre Risorse