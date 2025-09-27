La retribuzione Ingegnere del Software in Poland presso Kaseya varia da PLN 255K per year per Software Engineer 2 a PLN 291K per year per Senior Software Engineer. Il pacchetto di retribuzione in Poland mediano year ammonta a PLN 265K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Kaseya. Ultimo aggiornamento: 9/27/2025
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
Software Engineer 1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Software Engineer 2
PLN 255K
PLN 255K
PLN 0
PLN 0
Senior Software Engineer
PLN 291K
PLN 290K
PLN 0
PLN 1.5K
Staff Software Engineer 1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Azienda
Nome Livello
Anni di Esperienza
Compenso Totale
