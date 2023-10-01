Directory delle Aziende
Kaizengaming
Kaizengaming Stipendi

L'intervallo di stipendi di Kaizengaming va da $16,841 in compensazione totale all'anno per un Designer di Prodotto all'estremità inferiore a $66,984 per un Responsabile Ingegneria Software all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di Kaizengaming. Ultimo aggiornamento: 8/19/2025

$160K

Ingegnere del Software
Median $59.9K

Ingegnere Software Frontend

Designer di Prodotto
$16.8K
Analista di Cybersicurezza
$18.8K

Responsabile Ingegneria Software
$67K
FAQ

Il ruolo più pagato segnalato in Kaizengaming è Responsabile Ingegneria Software at the Common Range Average level con una compensazione totale annuale di $66,984. Questo include lo stipendio base così come qualsiasi potenziale compensazione azionaria e bonus.
La compensazione totale annuale mediana segnalata in Kaizengaming è di $39,343.

