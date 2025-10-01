Directory Aziendale
Kairos Power
Lavori Qui? Rivendica la Tua Azienda
    Levels FYI Logo
  • Stipendi
  • Ingegnere Meccanico

  • Tutti gli stipendi Ingegnere Meccanico

  • San Francisco Bay Area

Kairos Power Ingegnere Meccanico Stipendi a San Francisco Bay Area

Il pacchetto di retribuzione Ingegnere Meccanico in San Francisco Bay Area mediano presso Kairos Power ammonta a $150K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Kairos Power. Ultimo aggiornamento: 10/1/2025

Pacchetto Mediano
company icon
Kairos Power
Hardware Engineer
Alameda, CA
Totale annuo
$150K
Livello
Senior Engineer 1
Base
$150K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Anni in azienda
3 Anni
Anni esp
5 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso Kairos Power?

$160K

Ottieni Quello Che Meriti, Non Farti Sfruttare

Abbiamo negoziato migliaia di offerte e raggiungiamo regolarmente aumenti di $30K+ (a volte $300K+). Fai negoziare il tuo stipendio o fai revisionare il tuo CV dai veri esperti - reclutatori che lo fanno quotidianamente.

Ultimi invii di stipendi
AggiungiAggiungi CompAggiungi Compenso

Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Nessuno stipendio trovato
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Esporta DatiVisualizza Posizioni Aperte

Contribuisci

Ricevi Stipendi Verificati nella tua Casella di Posta

Iscriviti agli Ingegnere Meccanico stipendi verificati.Riceverai i dettagli della retribuzione per email. Scopri di Più

Questo sito è protetto da reCAPTCHA e si applicano la Informativa sulla Privacy e i Termini di Servizio di Google.

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere Meccanico in Kairos Power in San Francisco Bay Area raggiunge una retribuzione totale annua di $159,000. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Kairos Power per il ruolo Ingegnere Meccanico in San Francisco Bay Area è $105,000.

Lavori in Evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per Kairos Power

Aziende Correlate

  • Flipkart
  • Tesla
  • Intuit
  • Spotify
  • Databricks
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre Risorse