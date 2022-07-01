Directory delle Aziende
JW Player
Lavori qui? Rivendica la tua azienda

JW Player Stipendi

L'intervallo di stipendi di JW Player va da $78,712 in compensazione totale all'anno per un Ingegnere del Software all'estremità inferiore a $321,600 per un Sviluppo Aziendale all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di JW Player. Ultimo aggiornamento: 8/16/2025

$160K

Fatti Pagare, Non Farti Ingannare

Abbiamo negoziato migliaia di offerte e otteniamo regolarmente aumenti di €30k+ (a volte €300k+).Fatti negoziare lo stipendio o la tua revisione del CV da veri esperti - reclutatori che lo fanno ogni giorno.

Sviluppo Aziendale
$322K
Data Scientist
$86K
Marketing
$84.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

59 9
59 9
Designer di Prodotto
$128K
Product Manager
$164K
Recruiter
$104K
Vendite
$271K
Ingegnere del Software
$78.7K
Responsabile Ingegneria Software
$204K
Manca il tuo titolo?

Cerca tutti gli stipendi sulla nostra pagina di compensazione o aggiungi il tuo stipendio per aiutare a sbloccare la pagina.


FAQ

Il ruolo più pagato segnalato in JW Player è Sviluppo Aziendale at the Common Range Average level con una compensazione totale annuale di $321,600. Questo include lo stipendio base così come qualsiasi potenziale compensazione azionaria e bonus.
La compensazione totale annuale mediana segnalata in JW Player è di $128,380.

Lavori in evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per JW Player

Aziende correlate

  • GoSpotCheck
  • InMobi
  • The BHW Group
  • Soldo
  • Biomeme
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre risorse