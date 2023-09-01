Jumia Stipendi

Directory Aziendale
Lo stipendio di Jumia varia da $11,940 in retribuzione totale all'anno per un Manager di Progetto nella fascia bassa fino a $33,232 per un Manager di Prodotto nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Jumia. Ultimo aggiornamento: 9/7/2025

$160K

Ingegnere del Software
Median $23.5K
Manager di Prodotto
$33.2K
Manager di Progetto
$11.9K

Manca la tua qualifica?

Cerca tutti i stipendi sulla nostra pagina retribuzioni oppure aggiungi il tuo stipendio per aiutare a sbloccare la pagina.


FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in Jumia è Manager di Prodotto at the Common Range Average level con una retribuzione totale annua di $33,232. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Jumia è $23,546.

