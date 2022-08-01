Directory Aziendale
Jumbo Interactive
Lavori Qui? Rivendica la Tua Azienda

Jumbo Interactive Stipendi

Lo stipendio di Jumbo Interactive varia da $70,794 in retribuzione totale all'anno per un Ingegnere del Software nella fascia bassa fino a $96,938 per un Manager di Ingegneria del Software nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Jumbo Interactive. Ultimo aggiornamento: 9/7/2025

$160K

Ottieni Quello Che Meriti, Non Farti Sfruttare

Abbiamo negoziato migliaia di offerte e raggiungiamo regolarmente aumenti di $30K+ (a volte $300K+). Fai negoziare il tuo stipendio o fai revisionare il tuo CV dai veri esperti - reclutatori che lo fanno quotidianamente.

Analista di Business
$78.3K
Manager di Prodotto
$90.9K
Ingegnere del Software
$70.8K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
Manager di Ingegneria del Software
$96.9K
Manca la tua qualifica?

Cerca tutti i stipendi sulla nostra pagina retribuzioni oppure aggiungi il tuo stipendio per aiutare a sbloccare la pagina.


FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in Jumbo Interactive è Manager di Ingegneria del Software at the Common Range Average level con una retribuzione totale annua di $96,938. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Jumbo Interactive è $84,621.

Lavori in Evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per Jumbo Interactive

Aziende Correlate

  • Microsoft
  • Apple
  • DoorDash
  • PayPal
  • Amazon
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre Risorse