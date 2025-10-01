La retribuzione Ingegnere Meccanico in San Francisco Bay Area presso Johnson & Johnson varia da $117K per year per 23 a $305K per year per 30. Il pacchetto di retribuzione in San Francisco Bay Area mediano year ammonta a $175K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Johnson & Johnson. Ultimo aggiornamento: 10/1/2025
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
23
$117K
$112K
$0
$4.8K
24
$179K
$149K
$17.5K
$12.5K
25
$165K
$146K
$4.5K
$13.7K
26
$216K
$179K
$16.3K
$20.5K
Azienda
Nome Livello
Anni di Esperienza
Compenso Totale
|Nessuno stipendio trovato
