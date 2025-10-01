La retribuzione Data Scientist in New York City Area presso Johnson & Johnson varia da $92.4K per year per 23 a $232K per year per 30. Il pacchetto di retribuzione in New York City Area mediano year ammonta a $220K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Johnson & Johnson. Ultimo aggiornamento: 10/1/2025
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
23
$92.4K
$92.4K
$0
$0
24
$182K
$159K
$10K
$12.3K
25
$236K
$174K
$30K
$32.5K
26
$ --
$ --
$ --
$ --
Azienda
Nome Livello
Anni di Esperienza
Compenso Totale
Nessuno stipendio trovato
Posizioni IncluseInvia Nuova Posizione