Johnson & Johnson
  • Stipendi
  • Data Scientist

  • Tutti gli stipendi Data Scientist

  • New York City Area

Johnson & Johnson Data Scientist Stipendi a New York City Area

La retribuzione Data Scientist in New York City Area presso Johnson & Johnson varia da $92.4K per year per 23 a $232K per year per 30. Il pacchetto di retribuzione in New York City Area mediano year ammonta a $220K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Johnson & Johnson. Ultimo aggiornamento: 10/1/2025

Media Retribuzione Per Livello
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
23
Data Scientist
$92.4K
$92.4K
$0
$0
24
Senior Data Scientist
$182K
$159K
$10K
$12.3K
25
Lead Data Scientist
$236K
$174K
$30K
$32.5K
26
Staff Data Scientist
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

Ultimi invii di stipendi
Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Quali sono i livelli di carriera presso Johnson & Johnson?

Posizioni Incluse

Biostatistician

Health Informatics

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Data Scientist in Johnson & Johnson in New York City Area raggiunge una retribuzione totale annua di $270,000. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Johnson & Johnson per il ruolo Data Scientist in New York City Area è $220,000.

