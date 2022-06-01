Directory Aziendale
Jockey International
Jockey International Stipendi

Lo stipendio di Jockey International varia da $54,725 in retribuzione totale all'anno per un Ingegnere del Software nella fascia bassa fino a $59,496 per un Analista di Dati nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Jockey International. Ultimo aggiornamento: 11/26/2025

Analista di Dati
$59.5K
Ingegnere del Software
$54.7K
FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in Jockey International è Analista di Dati at the Common Range Average level con una retribuzione totale annua di $59,496. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Jockey International è $57,111.

