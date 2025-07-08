Directory Aziendale
Jocata Financial Advisory And Technology
Jocata Financial Advisory And Technology Stipendi

Lo stipendio mediano di Jocata Financial Advisory And Technology è $7,646 per un Analista di Dati . Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Jocata Financial Advisory And Technology. Ultimo aggiornamento: 11/26/2025

Analista di Dati
$7.6K
FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in Jocata Financial Advisory And Technology è Analista di Dati at the Common Range Average level con una retribuzione totale annua di $7,646. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Jocata Financial Advisory And Technology è $7,646.

