January Technologies Stipendi

Lo stipendio di January Technologies varia da $142,000 in retribuzione totale all'anno per un Ingegnere del Software nella fascia bassa fino a $310,545 per un Manager di Ingegneria del Software nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di January Technologies. Ultimo aggiornamento: 9/14/2025

$160K

Ingegnere del Software
Median $142K
Risorse Umane
Median $241K
People Operations
$281K

Manager di Ingegneria del Software
$311K
Manca la tua qualifica?

Cerca tutti i stipendi sulla nostra pagina retribuzioni oppure aggiungi il tuo stipendio per aiutare a sbloccare la pagina.


FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in January Technologies è Manager di Ingegneria del Software at the Common Range Average level con una retribuzione totale annua di $310,545. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in January Technologies è $261,200.

Altre Risorse