Jane Technologies
  • Manager di Ingegneria del Software

Jane Technologies Manager di Ingegneria del Software Stipendi

La retribuzione totale Manager di Ingegneria del Software media in Canada presso Jane Technologies varia da CA$198K a CA$281K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Jane Technologies. Ultimo aggiornamento: 9/27/2025

Retribuzione Totale Media

CA$225K - CA$266K
Canada
Range Comune
Range Possibile
CA$198KCA$225KCA$266KCA$281K
Range Comune
Range Possibile

CA$226K

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Manager di Ingegneria del Software in Jane Technologies in Canada raggiunge una retribuzione totale annua di CA$280,833. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Jane Technologies per il ruolo Manager di Ingegneria del Software in Canada è CA$197,804.

