Jane Technologies
Jane Technologies Stipendi

Lo stipendio di Jane Technologies varia da $160,800 in retribuzione totale all'anno per un Data Scientist nella fascia bassa fino a $266,325 per un Manager di Prodotto nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Jane Technologies. Ultimo aggiornamento: 9/14/2025

$160K

Data Scientist
$161K
Manager di Prodotto
$266K
Ingegnere del Software
$209K

Manager di Ingegneria del Software
$174K
FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in Jane Technologies è Manager di Prodotto at the Common Range Average level con una retribuzione totale annua di $266,325. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Jane Technologies è $191,157.

