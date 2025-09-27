Directory Aziendale
Jaguar Land Rover
Jaguar Land Rover Manager di Programma Tecnico Stipendi

La retribuzione totale Manager di Programma Tecnico media in United Kingdom presso Jaguar Land Rover varia da £62.8K a £89.2K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Jaguar Land Rover. Ultimo aggiornamento: 9/27/2025

Retribuzione Totale Media

£71.1K - £80.9K
United Kingdom
Range Comune
Range Possibile
£62.8K£71.1K£80.9K£89.2K
Range Comune
Range Possibile

£122K

Quali sono i livelli di carriera presso Jaguar Land Rover?

FAQ

The highest paying salary package reported for a Manager di Programma Tecnico at Jaguar Land Rover in United Kingdom sits at a yearly total compensation of £89,244. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Jaguar Land Rover for the Manager di Programma Tecnico role in United Kingdom is £62,773.

