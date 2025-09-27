Directory Aziendale
Jaguar Land Rover
Jaguar Land Rover Manager di Ingegneria del Software Stipendi

La retribuzione totale Manager di Ingegneria del Software media in United Kingdom presso Jaguar Land Rover varia da £81.3K a £118K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Jaguar Land Rover. Ultimo aggiornamento: 9/27/2025

Retribuzione Totale Media

£92.2K - £107K
United Kingdom
Range Comune
Range Possibile
£81.3K£92.2K£107K£118K
Range Comune
Range Possibile

£122K

Quali sono i livelli di carriera presso Jaguar Land Rover?

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Manager di Ingegneria del Software in Jaguar Land Rover in United Kingdom raggiunge una retribuzione totale annua di £117,970. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Jaguar Land Rover per il ruolo Manager di Ingegneria del Software in United Kingdom è £81,290.

