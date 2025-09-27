Directory Aziendale
Jaguar Land Rover
Jaguar Land Rover Ingegnere Meccanico Stipendi

Il pacchetto di retribuzione Ingegnere Meccanico in United Kingdom mediano presso Jaguar Land Rover ammonta a £46.5K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Jaguar Land Rover. Ultimo aggiornamento: 9/27/2025

Pacchetto Mediano
company icon
Jaguar Land Rover
Prototype Manufacturing Engineer
Coventry, EN, United Kingdom
Totale annuo
£46.5K
Livello
C Grade
Base
£46.5K
Stock (/yr)
£0
Bonus
£0
Anni in azienda
2 Anni
Anni esp
7 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso Jaguar Land Rover?

£122K

Ultimi invii di stipendi
FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere Meccanico in Jaguar Land Rover in United Kingdom raggiunge una retribuzione totale annua di £62,764. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Jaguar Land Rover per il ruolo Ingegnere Meccanico in United Kingdom è £46,489.

