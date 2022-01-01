Directory delle Aziende
Jacobs
Jacobs Stipendi

L'intervallo di stipendi di Jacobs va da $44,786 in compensazione totale all'anno per un Vendite all'estremità inferiore a $194,000 per un Project Manager all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di Jacobs. Ultimo aggiornamento: 8/19/2025

$160K

Ingegnere del Software
L1 $101K
L2 $99.7K
L3 $123K

Ingegnere Software Full-Stack

Ingegnere Civile
L1 $71.8K
L2 $103K
L3 $107K

Ingegnere dei Trasporti

Ingegnere Strutturale

Ingegnere Meccanico
L1 $69.4K
L3 $108K

Project Manager
L3 $143K
L5 $194K
Data Scientist
Median $148K
Ingegnere Aerospaziale
Median $108K
Analista di Cybersicurezza
Median $80K
Contabile
$133K
Analista di Business
$69.7K
Sviluppo Aziendale
$85.2K
Ingegnere Chimico
$84.6K
Ingegnere Elettrico
$60.2K
Ingegnere Geologo
$70.6K
Ingegnere Hardware
$137K
Tecnologo dell'Informazione (IT)
$70.4K
Consulente di Gestione
$124K
Ingegnere MEP
$129K
Product Manager
$98.5K
Responsabile Programmi
$146K
Vendite
$44.8K
Responsabile Ingegneria Software
$176K
Architetto di Soluzioni
$184K

Architetto di Dati

FAQ

Медианното годишно общо възнаграждение, докладвано в Jacobs, е $104,834.

Altre risorse