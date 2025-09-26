Directory Aziendale
Jackson National Life Insurance Company
    Levels FYI Logo
  • Stipendi
  • Architetto di Soluzioni

  • Tutti gli stipendi Architetto di Soluzioni

Jackson National Life Insurance Company Architetto di Soluzioni Stipendi

La retribuzione totale Architetto di Soluzioni media in United States presso Jackson National Life Insurance Company varia da $109K a $152K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Jackson National Life Insurance Company. Ultimo aggiornamento: 9/26/2025

Retribuzione Totale Media

$117K - $138K
United States
Range Comune
Range Possibile
$109K$117K$138K$152K
Range Comune
Range Possibile

$160K

Quali sono i livelli di carriera presso Jackson National Life Insurance Company?

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Architetto di Soluzioni in Jackson National Life Insurance Company in United States raggiunge una retribuzione totale annua di $152,100. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Jackson National Life Insurance Company per il ruolo Architetto di Soluzioni in United States è $109,200.

