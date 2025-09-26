Directory Aziendale
Jabil
  • Stipendi
  • Ingegnere Meccanico

  • Tutti gli stipendi Ingegnere Meccanico

Jabil Ingegnere Meccanico Stipendi

Il pacchetto di retribuzione Ingegnere Meccanico in United States mediano presso Jabil ammonta a $135K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Jabil. Ultimo aggiornamento: 9/26/2025

Pacchetto Mediano
company icon
Jabil
Product Engineer
Boston, MA
Totale annuo
$135K
Livello
Mechanical Engineer IV
Base
$135K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Anni in azienda
6 Anni
Anni esp
8 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso Jabil?

$160K

Ultimi invii di stipendi
Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Nessuno stipendio trovato
Contribuisci

FAQ

Die hoogste betalende salaris pakket gerapporteer vir 'n Ingegnere Meccanico by Jabil in United States is 'n jaarlikse totale vergoeding van $185,000. Dit sluit basissalaris sowel as enige potensiële aandele vergoeding en bonusse in.
Die mediaan jaarlikse totale vergoeding gerapporteer by Jabil vir die Ingegnere Meccanico rol in United States is $120,000.

