Itau Stipendi

Lo stipendio di Itau varia da $6,378 in retribuzione totale all'anno per un Designer di Prodotto nella fascia bassa fino a $80,277 per un Manager di Data Science nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Itau. Ultimo aggiornamento: 11/22/2025

Ingegnere del Software
Median $36.7K

Ingegnere Software Backend

Ingegnere Software Full-Stack

Ingegnere Dati

Data Scientist
Median $33.9K
Manager di Ingegneria del Software
Median $56.5K

Manager di Prodotto
Median $36.4K
Analista di Dati
Median $16.6K
Architetto delle Soluzioni
Median $50.5K
Analista di Business
$16.6K
Manager di Data Science
$80.3K
Analista Finanziario
$54K
Risorse Umane
$17.7K
Marketing
$20.5K
Designer di Prodotto
$6.4K
Manager di Programma
$33.7K
Project Manager
$33.7K
Analista di Cybersecurity
$31.6K
Manager di Programma Tecnico
$38.2K
FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in Itau è Manager di Data Science at the Common Range Average level con una retribuzione totale annua di $80,277. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Itau è $33,820.

Altre Risorse

