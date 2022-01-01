Directory delle Aziende
iRhythm
Lavori qui? Rivendica la tua azienda

iRhythm Stipendi

L'intervallo di stipendi di iRhythm va da $124,375 in compensazione totale all'anno per un Operazioni di Marketing all'estremità inferiore a $357,700 per un Responsabile Ingegneria Software all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di iRhythm. Ultimo aggiornamento: 8/19/2025

$160K

Fatti Pagare, Non Farti Ingannare

Abbiamo negoziato migliaia di offerte e otteniamo regolarmente aumenti di €30k+ (a volte €300k+).Fatti negoziare lo stipendio o la tua revisione del CV da veri esperti - reclutatori che lo fanno ogni giorno.

Ingegnere del Software
Median $211K
Analista di Business
$154K
Ingegnere Hardware
$179K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Operazioni di Marketing
$124K
Product Manager
$266K
Vendite
$199K
Responsabile Ingegneria Software
$358K
Ricercatore UX
$153K
Manca il tuo titolo?

Cerca tutti gli stipendi sulla nostra pagina di compensazione o aggiungi il tuo stipendio per aiutare a sbloccare la pagina.


Calendario di Vesting

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azione
RSU

In iRhythm, le RSUs sono soggette a un calendario di vesting di 4 anni:

  • 25% si matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% si matura nel 2nd-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% si matura nel 3rd-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% si matura nel 4th-ANNO (25.00% annuale)

Hai una domanda? Chiedi alla comunità.

Visita la comunità di Levels.fyi per interagire con dipendenti di diverse aziende, ottenere consigli di carriera e altro.

Visita Ora!

FAQ

Il ruolo più pagato segnalato in iRhythm è Responsabile Ingegneria Software at the Common Range Average level con una compensazione totale annuale di $357,700. Questo include lo stipendio base così come qualsiasi potenziale compensazione azionaria e bonus.
La compensazione totale annuale mediana segnalata in iRhythm è di $188,876.

Lavori in evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per iRhythm

Aziende correlate

  • ResMed
  • Sabre
  • Shift4
  • Varian Medical Systems
  • Visa
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre risorse