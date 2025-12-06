Directory Aziendale
IPE Global
La retribuzione totale Legale media in India presso IPE Global varia da ₹311K a ₹442K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di IPE Global. Ultimo aggiornamento: 12/6/2025

Retribuzione Totale Media

$4K - $4.8K
India
Range Comune
Range Possibile
$3.5K$4K$4.8K$5K
Range Comune
Range Possibile

Quali sono i livelli di carriera presso IPE Global?

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Legale in IPE Global in India raggiunge una retribuzione totale annua di ₹441,846. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in IPE Global per il ruolo Legale in India è ₹311,214.

