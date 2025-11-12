La retribuzione Ingegnere Software Full-Stack in Greater Toronto Area presso Intuit varia da CA$113K per year per Software Engineer 1 a CA$280K per year per Staff Software Engineer. Il pacchetto di retribuzione in Greater Toronto Area mediano year ammonta a CA$162K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Intuit. Ultimo aggiornamento: 11/12/2025
Nome Livello
Totale
Base
Azioni ()
Bonus
Software Engineer 1
CA$113K
CA$100K
CA$9.8K
CA$3.3K
Software Engineer 2
CA$149K
CA$123K
CA$20.4K
CA$6K
Senior Software Engineer
CA$222K
CA$159K
CA$45.4K
CA$17.8K
Staff Software Engineer
CA$280K
CA$163K
CA$83.2K
CA$33.7K
25%
ANNO 1
25%
ANNO 2
25%
ANNO 3
25%
ANNO 4
In Intuit, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:
25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)
25% matura nel 2nd-ANNO (6.25% trimestrale)
25% matura nel 3rd-ANNO (6.25% trimestrale)
25% matura nel 4th-ANNO (6.25% trimestrale)