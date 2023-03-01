Directory delle Aziende
Intesa Sanpaolo
Intesa Sanpaolo Stipendi

L'intervallo di stipendi di Intesa Sanpaolo va da $15,558 in compensazione totale all'anno per un Analista Finanziario all'estremità inferiore a $93,254 per un Architetto di Soluzioni all'estremità superiore.

$160K

Ingegnere del Software
Median $47.7K

Ingegnere Software Backend

Analista Finanziario
$15.6K
Risorse Umane
$81.1K

Project Manager
$85.7K
Analista di Cybersicurezza
$80.1K
Architetto di Soluzioni
$93.3K
Redattore Tecnico
$39.8K
FAQ

Rolul cel mai bine plătit raportat la Intesa Sanpaolo este Architetto di Soluzioni at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $93,254. Aceasta include salariul de bază, precum și orice compensație potențială de acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Intesa Sanpaolo este $80,056.

