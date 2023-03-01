Directory delle Aziende
Interac
Interac Stipendi

L'intervallo di stipendi di Interac va da $54,953 in compensazione totale all'anno per un Tecnologo dell'Informazione (IT) all'estremità inferiore a $100,269 per un Analista di Cybersicurezza all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di Interac. Ultimo aggiornamento: 8/11/2025

$160K

Ingegnere del Software
Median $87.1K
Product Manager
Median $60K
Data Scientist
$65.4K

Tecnologo dell'Informazione (IT)
$55K
Responsabile Programmi
$81.1K
Analista di Cybersicurezza
$100K
FAQ

Il ruolo più pagato segnalato in Interac è Analista di Cybersicurezza at the Common Range Average level con una compensazione totale annuale di $100,269. Questo include lo stipendio base così come qualsiasi potenziale compensazione azionaria e bonus.
La compensazione totale annuale mediana segnalata in Interac è di $73,280.

