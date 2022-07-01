Directory Aziendale
Intellum
Intellum Stipendi

Lo stipendio di Intellum varia da $99,615 in retribuzione totale all'anno per un Ingegnere del Software nella fascia bassa fino a $182,408 per un Manager di Prodotto nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Intellum. Ultimo aggiornamento: 11/25/2025

+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
Manager di Prodotto
$182K
Ingegnere del Software
$99.6K
FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in Intellum è Manager di Prodotto at the Common Range Average level con una retribuzione totale annua di $182,408. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Intellum è $141,011.

