IntelliGenesis
IntelliGenesis Stipendi

L'intervallo di stipendi di IntelliGenesis va da $94,525 in compensazione totale all'anno per un Tecnologo dell'Informazione (IT) all'estremità inferiore a $167,160 per un Analista di Cybersicurezza all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di IntelliGenesis. Ultimo aggiornamento: 8/10/2025

$160K

Data Scientist
Median $126K
Tecnologo dell'Informazione (IT)
$94.5K
Analista di Cybersicurezza
$167K

Ingegnere del Software
$167K
FAQ

O cargo mais bem pago reportado na IntelliGenesis é Analista di Cybersicurezza at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $167,160. Isto inclui o salário base, bem como qualquer potencial remuneração em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na IntelliGenesis é $146,415.

