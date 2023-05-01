Directory Aziendale
IntelliBoard
IntelliBoard Stipendi

Lo stipendio di IntelliBoard varia da $39,800 in retribuzione totale all'anno per un Ingegnere di Vendite nella fascia bassa fino a $45,900 per un Architetto delle Soluzioni nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di IntelliBoard. Ultimo aggiornamento: 11/24/2025

Ingegnere di Vendite
$39.8K
Architetto delle Soluzioni
$45.9K
FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in IntelliBoard è Architetto delle Soluzioni at the Common Range Average level con una retribuzione totale annua di $45,900. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in IntelliBoard è $42,850.

Altre Risorse

