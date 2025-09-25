Directory Aziendale
Intellia Therapeutics
Intellia Therapeutics Ingegnere Biomedico Stipendi

La retribuzione totale Ingegnere Biomedico media in United States presso Intellia Therapeutics varia da $90.2K a $131K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Intellia Therapeutics. Ultimo aggiornamento: 9/25/2025

Retribuzione Totale Media

$102K - $119K
United States
Range Comune
Range Possibile
$90.2K$102K$119K$131K
Range Comune
Range Possibile

$160K

Quali sono i livelli di carriera presso Intellia Therapeutics?

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere Biomedico in Intellia Therapeutics in United States raggiunge una retribuzione totale annua di $130,900. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Intellia Therapeutics per il ruolo Ingegnere Biomedico in United States è $90,200.

