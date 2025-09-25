Directory Aziendale
La retribuzione totale Contabile media in United Kingdom presso Intapp varia da £44.8K a £65.1K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Intapp. Ultimo aggiornamento: 9/25/2025

Retribuzione Totale Media

£50.9K - £59.1K
United Kingdom
Range Comune
Range Possibile
£44.8K£50.9K£59.1K£65.1K
Range Comune
Range Possibile

£121K

Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

In Intapp, le Assegnazioni di azioni/equity sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)



FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Contabile in Intapp in United Kingdom raggiunge una retribuzione totale annua di £65,077. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Intapp per il ruolo Contabile in United Kingdom è £44,843.

Altre Risorse