Intact Financial Corporation
Intact Financial Corporation Architetto di Soluzioni Stipendi

La retribuzione totale Architetto di Soluzioni media in Canada presso Intact Financial Corporation varia da CA$124K a CA$177K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Intact Financial Corporation. Ultimo aggiornamento: 9/25/2025

Retribuzione Totale Media

CA$141K - CA$160K
Canada
Range Comune
Range Possibile
CA$124KCA$141KCA$160KCA$177K
Range Comune
Range Possibile

CA$225K

Quali sono i livelli di carriera presso Intact Financial Corporation?

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Architetto di Soluzioni in Intact Financial Corporation in Canada raggiunge una retribuzione totale annua di CA$176,768. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Intact Financial Corporation per il ruolo Architetto di Soluzioni in Canada è CA$124,337.

