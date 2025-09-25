La retribuzione totale Manager di Ingegneria del Software media in Canada presso Intact Financial Corporation varia da CA$217K a CA$302K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Intact Financial Corporation. Ultimo aggiornamento: 9/25/2025
Retribuzione Totale Media
Invita i tuoi amici e la tua community ad aggiungere stipendi in modo anonimo in meno di 60 secondi. Più dati significa migliori insights per chi cerca lavoro come te e per la nostra community!