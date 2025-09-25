Directory Aziendale
Intact Financial Corporation
Intact Financial Corporation Analista di Dati Stipendi

La retribuzione totale Analista di Dati media in Canada presso Intact Financial Corporation varia da CA$54.4K a CA$75.7K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Intact Financial Corporation. Ultimo aggiornamento: 9/25/2025

Retribuzione Totale Media

CA$58.3K - CA$68.6K
Canada
Range Comune
Range Possibile
CA$54.4KCA$58.3KCA$68.6KCA$75.7K
Range Comune
Range Possibile

CA$225K

Quali sono i livelli di carriera presso Intact Financial Corporation?

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Analista di Dati in Intact Financial Corporation in Canada raggiunge una retribuzione totale annua di CA$75,743. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Intact Financial Corporation per il ruolo Analista di Dati in Canada è CA$54,380.

